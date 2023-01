“PER FARE CERTE MOVENZE SEXY A 'BALLANDO' HO PENSATO ALLE DOCCE DI EDWIGE FENECH NEI FILM DI MIO PADRE” – LA FIGLIA DI LINO BANFI, ROSANNA: “A QUASI 60 ANNI, NON PENSAVO DI RIUSCIRE A FARE QUELLO CHE HO FATTO”. TREDICI ANNI FA, HA AFFRONTATO UN TUMORE AL SENO: “HO IMPARATO A BALLARE CON LA VITA. SE RIESCI A COGLIERE IL LATO POSITIVO NEGLI INCIAMPI, VEDI TUTTO SOTTO UNA LUCE DIVERSA”

Anticipazione da Oggi

rosanna banfi

[...] Rosanna Banfi, figlia di Lino [...] si confessa a OGGI, [...]: «A quasi 60 anni, non pensavo di riuscire a fare quello che ho fatto a Ballando. E rido quando il mio maestro mi chiede delle movenze sexy. Un giorno, per spiegarmi una coreografia, mi ha detto: “Fai come se ti facessi la doccia. Toccati il viso, accarezzati un po”. Ma la doccia così se la faceva soltanto la Fenech nei film di mio padre!, ho pensato».

Tredici anni fa, Rosanna ha affrontato la sua battaglia più grande contro un tumore al seno: «Ho imparato a ballare con la vita. Se riesci a cogliere il lato positivo negli inciampi, vedi tutto sotto una luce diversa. Io sono stata fortunata: ho un marito che mi ama da più di trent’anni, due figli sani, una famiglia solida alle spalle. Prima davo per scontate tante cose».

edwige fenech lino banfi simone casula rosanna banfi foto di bacco (1) edwige fenech lino banfi