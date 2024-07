“LA FELICITÀ ESISTE” – ARISA SI E’ FIDANZATA: SUI SOCIAL LA PRESENTAZIONE "AL BACIO" CON IL SUO NUOVO AMORE WALTER RICCI, 35 ANNI, MUSICISTA E CANTANTE JAZZ – LA CANTANTE AVEVA APERTO LE "SELEZIONI" GIÀ UN ANNO FA: “VALUTO PROPOSTE DI MATRIMONIO DA SOGGETTI SANISSIMI, MAX 45 ANNI, ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI A CUI PIACCIA SOLO E DA MATTI L’ORGANO SESSUALE FEMMINILE, IN PARTICOLARE IL MIO". WALTER RIUSCIRÀ A SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE?

Dajana Mrruku per leggo.it

arisa walter ricci 4

Solo un anno fa Arisa scriveva che era alla ricerca di marito e un anno dopo, è innamorata più che mai. La cantante ha presentato il nuovo fidanzato, Walter Ricci, ai suoi follower su Instagram con una serie di foto e video con tato di bacio che la ritraggono in ascensore insieme al fortunato che le ha rubato il cuore.

«Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza», scrive Arisa mentre invita i suoi follower a partecipare allo spettacolo del fidanzato, artista jazz molto famoso, «C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica».

walter ricci arisa

Walter Ricci è il nuovo fidanzato di Arisa. Ha 35 anni (6 in meno rispetto alla cantante) fa il musicista e cantante jazz. Stando a quello che riportano online il sito MusiCamDojazz, di lui, «A 14 anni il cantante jazz suona già con il suo quartetto e a 17 anni, nel 2006, vince il prestigioso “Premio Massimo Urbani”.

L’anno dopo vince il premio “Chicco Bettinardi” al Piacenza Jazz. Due anni dopo conosce Stefano Di Battista, con il quale suonanelle sue tournée italiane e all’estero. Contestualmente, registra con Lorenzo Tucci nell’album “Touch” e poi con Guido Pistocchi in “Spring Time”. Segue la collaborazione con Mario Biondi e poi con Daniele Scannapieco, con il quale registra il bellissimo album dedicato a Cole Porter. Quindi, duetta anche con Michael Bublè e nel 2016 vince il festival “New Wave” a Sochi in Russia. In questa occasione canta un brano scritto con Stefano Di Battista».

arisa walter ricci 44

L'amore per la musica li accomuna e la continua ricerca di armonie e melodie li ha avvicinati e fatti innamorare.

L'annuncio un anno fa

arisa

Arisa aveva aperto le "selezioni" per le proposte di matrimonio già un anno fa e i candidati sembrano essere stati sconfitti da Walter Ricci.

«Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi - scriveva - max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico». Ma Walter riuscirà a soddisfare tutte le richieste molto specifiche della cantante e portarla finalmente all'altare, come lei stessa desidera? Non ci resta che aspettare e sperare nel tanto meritato lieto fine per Rosalba.

arisa 4

