6 dic 2020 18:35

“È FELTRI CHE DOVREBBE ESSERE INVIDIOSO” - CRISTINA SIVIERI TAGLIABUE E PINA PICIERNO CONTRO IL DIRETTORE DI “LIBERO”: “’IO DONNA’ HA LA FORTUNA DI SOSTENERSI CON I PROPRI INSERZIOISTI, MENTRE ‘LIBERO’ È L’ORGANO DEL PARTITO MONARCHICO ITALIANO E DA ANNI BENEFICIA DESTINATI ALL’EDITORIA. ANCHE PER IL 2020 RICEVERÀ PIÙ DI 5 MILIONI DI EURO” - “ABBIAMO PROMOSSO UNA PETIZIONE PER MODIFICARE IL DECRETO LEGISLATIVO CHE DISCIPLINA I REQUISITI DI ACCESSO PER IL CONTRIBUTO PUBBLICO ALL’EDITORIA, STABILENDO CHE…”