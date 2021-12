I “FERRAGNEZ” DEI GIUSTI - OGGI ARRIVA SU AMAZON LA SERIE CHE PIÙ ASPETTAVATE DA SEMPRE, “THE FERRAGNEZ”. OTTIMO ARGOMENTO PER LE CAZZATE CHE SCRIVERETE E LEGGERETE SUI SOCIAL – NELLA PRIMA PUNTATA CI SONO I FERRAGNEZ, LEI TUTTA ROSA CONFETTO, LUI CHE SI TOCCA LE SCARPE CON UNA MANO E CON L’ALTRA STRINGE LA SIGARETTA FINTA, CHE VANNO DALLO PSICOTERAPEUTA IN QUEL DI MILANO. “VORREI SAPERE PERCHÉ SONO QUI?”, CHIEDE IL DOTTORE. ME LO CHIEDO ANCHE IO, E CHIUDO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the ferragnez la serie.

Oggi, proprio il giorno della finale di X-Factor su Sky, un’edizione terribile, senza una donna né in finale né in semifinale, vergogna!, arriva su Amazon la serie che più aspettavate da sempre, “The Ferragnez”.

Ottimo argomento per le cazzate che scriverete e leggerete sui social, anche più della Roma Nord che me pare er Vietnam di Pietro Castellitto o della interminabile discussione del perché Zerocalcare parla romano.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI NUDI SU INSTAGRAM

Nella prima puntata, che ho aperto un po’ per capire cosa fosse, ci sono i Ferragnez, lei tutta rosa confetto, lui che si tocca le scarpe con una mano e con l’altra stringe la sigaretta finta, che vanno dallo psicoterapeuta in quel di Milano. “Vorrei sapere perché sono qui?”, chiede il dottore. Me lo chiedo anche io, e chiudo. Magari è divertente. Magari è divertente pure “Mollo tutto e apro un chiringuito”. Ma non riesco a andarci. Ve lo giuro.

