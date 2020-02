“IL FESTIVAL E’ LO SPECCHIO DELL’ITALIA IPOCRITA E CONFORMISTA” - DELBECCHI: “E’ IL SANREMO DELLA DOPPIA RESTAURAZIONE CON I CANTANTI CHE CERCANO IN TUTTI I MODI DI BUCARE IL VIDEO (E NON SOLO QUELLO), LE BELLE DONNE COSTRETTE A DIMOSTRARE CHE NON SONO SOLO BELLE, TIZIANO FERRO TOUR OPERATOR DEI MONUMENTI DEL PASSATO. MA SOPRATTUTTO RESTAURAZIONE DI CONTENUTI. FIORELLO FA QUELLO CHE PUÒ MA…”

Nanni Delbecchi per il “Fatto quotidiano”

Questo non è il festival di Amadeus. Questo è il festival presentato da Forrest Gump Amadeus, che di fronte all' emergenza ha chiesto aiuto al migliore amico (cosa non si fa in nome dell' amicizia!). Ma allora, chi è il regista di questo Sanremo? Don Matteo? O forse il principe Klemens von Metternich, arrivato direttamente dal Congresso di Vienna? Deve essere lui, perché questo è il festival della doppia restaurazione.

Restaurazione televisiva, con i cantanti che cercano in tutti i modi di bucare il video (e non solo quello), le belle donne costrette a dimostrare che non sono solo belle, Tiziano Ferro promosso a tour operator dei monumenti del passato.

Ma soprattutto restaurazione di contenuti, con il momento marchetta dedicato al film di Muccino, il momento Carramba! di Al Bano, Romina e Ylenia, il momento C' è posta per te con la letterina di Diletta Leotta alla nonna. Fiorello fa quello che può - visti i testi degli autori, improvvisa -, ma perfino per lui non è facile nuotare nell' oceano di alchermes.

A questo punto non osiamo immaginare cosa saranno i 40 minuti di predica di Padre Benigni. Ci si interroga sull' intramontabilità del Festival di Sanremo. Perché è lo specchio dell' Italia, dicono. Forse quando è nato, 70 anni fa. Oggi, ogni anno di più, è lo specchio di una certa Italia, quella di 70 anni fa, l'Italia ipocrita, turibolare e conformista dove vige la dittatura della Sacra Famiglia, la sola cosa in questo Paese a non cadere mai in prescrizione.

