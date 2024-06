“UNA FIGA IMPERIALE” - LA 22ENNE SARA DIAMANTE È L’ITALIANA PIÙ VISTA SU PORNHUB E STACCA DI GRAN LUNGA VALENTINA NAPPI E MALENA - I SUOI SEGUACI LA INONDANO DI COMMENTI PEPERINI: “HA LA BELLEZZA DI UNA RAGAZZA SEMPLICE E UNA MAIALAGGINE DA PORNOSTAR” - BARBARA COSTA: “QUALCHE MALCAPITATO CHE NELLE CHAT HA PROVATO AD AVANZARE UNA CRITICA CONTRO LA DIAMANTE (“È PIÙ LARGA CHE ALTA, HA COSCE E POLPACCI CHE PARE ROBERTO CARLOS!”) È STATO ‘PESTATO’, GLI INNAMORATI DI SARA NON AMMETTONO INSUFFICIENZE: ‘C’AVRÀ PURE LE GAMBONE MA IL SUO CULO È PATRIMONIO UNESCO’…”

Barbara Costa per Dagospia

sara diamante (2)

“Sara, una f*ga imperiale!!!”. E già. L’Italia non comanda solo sul tennis, ma pure su altre palle, e per la precisione su quelle di chi se le "ristora" con Sara Diamante, non più pornoattrice ma porno star vera e propria, e non conta che abbia solo 22 anni e che con il porno abbia iniziato a fare sul serio da neppure 2.

sara diamante 12

Sara ha bruciato ogni step e con merito: lei è l’italiana più vista su Pornhub e co., e stacca di gran lunga Valentina Nappi e Malena, star nostrane che per arrivare ai vertici ci hanno messo più tempo, e più "spaccate", e umori, e come mai? Un po’ perché ai loro esordi non c’era OF, e la supremazia dei social, e un po’ perché… è Sara, il fenomeno!

sara diamante valentina nappi porn video

Il tesoro più stupefacente di Sara Diamante è la folla di seguaci in continuo aumento, una moltitudine di p*pparoli, in eiaculazione, e chi la segue dalle sue verdi "aperture" non la molla, anzi, si gasa di averne inteso per primo le potenzialità. In tal modo, il nome – e le curve – di Sara sono girati, sul web, a livello vertiginoso.

sara diamante 13

Chi crede che questo basti a farti toccare la vetta, sbaglia: sapete cos’è la mossa e qual è la molla che spingono Sara sempre più in alto? La sua forza, e la passione, che ci mette… nello sc*pare!!! Che ci giriamo intorno a fare? Sara è un diamante nell’orgoglio del suo corpo e sessualità, e nella sua personalità che, fin dagli inizi, l’ha incitata a provarci e a riuscirci col porno il più "pesante".

sara diamante 14

E infatti, amarcord sulle sue prime clip: sebbene vi risulti acerba, e non potrebbe essere diversamente, Sara non ha fatto come fa la maggioranza delle sue colleghe. Lei si è lanciata subito sul porno strong, sulle DP e sull’anal quello che ti sc*pa duro, svettandoci da campionessa. Al contrario di numerose sue… "rivali", Sara non si è bruciata: il suo trasporto per il porno è autentico, traspare dai suoi video. Non ti fai un esercito di fan fedeli come li ha lei se in azione ti mostri… fasulla, e non genuina.

sara diamante (4)

Nel porno le f*ghe con la puzza sotto il naso non durano! I fan di Sara si consumano pene e senno, davanti ai suoi porno, che siano quelli su OF ad esempio della Nappi, con Valentina e Isiah Maxwell, o che sia uno sui set, "Threesome With My Stepsister", con Sara e Martina Smeraldi, o "Anal Surprise", con il maestoso pene inglese di Danny D., se non pure nella sexosa adunata "Hot Lovers", by Private. E indovinate un po’ cosa, di Sara, e a troppi “mi prende, mi fa gran sangue”?

sara diamante tik tok (2)

Se Sara “ha la bellezza tipica di una ragazza semplice e però con un erotismo e una maialaggine da pornostar”, è il suo c*lo, “top class, devastante”, a far perdere la ragione! I suoi fan schizzano pareri e commenti a valanga: “Sara in posizione prona è eccezzzzzionale”, “bel c*lo, e usato bene”, “lei mi piace, si mostra per quel che è, sì, forza Sara!”, “a me manda in estasi sui facial…”, “a me più da sola, che il suo sedere se lo accarezza, e poi squirta”, “con quel c*lo può fare solo grandi cose”, “nei DP, è tanta roba!!!”, “Sara… gli dà giù di brutto”, “è ticcia, e tanto sexy” (ticcia è toscano, sta per… curvy).

sara diamante 7

Qualche malcapitato nelle chat ci ha provato, a postare critiche, contro Sara, “ma se è più larga che alta! Ha cosce e polpacci che pare Roberto Carlos!”. È stato post-pestato, gli innamorati di Sara non ammettono insufficienze: “Sara c’avrà pure le gambone, come dici tu, ma io per penetrare quel c*lo… darei un rene!”, “il c*lo di Sara è patrimonio Unesco!!!”, e quel tipo, “che si spacciava nelle chat suo ex compagno di scuola”, stanato e caz*iato! Fake illuso…

Sara Diamante è star nelle raccolte che sua maestà Brazzers fa delle attrici che lavorano per la doppia ZZ, sia americane che no. Significa che la "piccola Sara" è con regine del porno quali Angela White, Luna Star, Kendra Sunderland, Mona Azar…! Ci sono fan che alzano la cresta, e si chiedono: che ci sta a fare, la Diamante, sui live di Twitch, a bisticciare come una comune influencer?

sara diamante (3) sara diamante porn video 4 sara diamante 9 sara diamante porn video 1 sara diamante 2 sara diamante porn video 3 sara diamante porn video 2 sara diamante 1 sara diamante jordi el nino polla porn video sara diamante 14 sara diamante 3 sara diamante 8 sara diamante tik tok sara diamante 12 sara diamante 9 sara diamante 13 sara diamante 11 sara diamante tik tok sara diamante lato b uncensored sara diamante 8 sara diamante 2 sara diamante (7) sara diamante ph private sara diamante tik tok (1) sara diamente ph private sara diamante (6) martina smeraldi sara diamante threesome with my stepsister 1 sara diamante (1)