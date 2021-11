“FRUGAVO NELLE TASCHE DI PIPPO” – KATIA RICCIARELLI MEGLIO DI UN CANE DA TARTUFO: TRAVOLTA DALLA GELOSIA PER PIPPO BAUDO ANDAVA A CACCIA DI INDIZI PER INCASTRARE IL MARITO – “LUI NON ERA GELOSO MA IO SÌ, LE SUE VALLETTE ERANO LE PIÙ BELLE D'ITALIA E IO ERO GELOSA COME UNA PAZZA, GUARDAVO DENTRO LE TASCHE MA NON HO MAI SCOPERTO NIENTE. NELL’85 ERAVAMO INNAMORATISSIMI. AVEVO DETTO BASTA UOMINI E…” - VIDEO

Un amore che Katia Ricciarelli non può dimenticare. Così anche al Grande Fratello Vip il soprano torna a parlare dell'ex marito Pippo Baudo. Durante la puntata di venerdì 15 novembre, la Ricciarelli ha raccontato ad Alfonso Signorini e ai suoi telespettatori i vent'anni passati con il conduttore, con cui negli ultimi tempi ha ripreso i rapporti.

"Pippo, che intanto saluto - ha spiegato la concorrente - è stato molto importante. Nell'85 eravamo innamoratissimi. Avevo detto basta uomini e 5 mesi dopo ero sposata. Lui non era geloso ma io sì, che vallette che aveva!". La Ricciarelli ha raccontato con ironia le ragazze che accompagnavano Baudo nei programmi tv: "Erano le più belle d'Italia e io ero gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche ma non ho mai scoperto niente. Gli dico che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo".

Le emozioni però non sono finite qui. Il soprano ha commosso tutti ricordando la mamma: "Per lei ho fatto tutto. Io lavoravo per lei a me i soldi non importavano davo tutto a lei, le ho comprato un castello perché se lo meritava. Quando stava morendo però io ero ad un concerto, ho cantato la sua aria preferita e sono corsa a Spoleto da lei. Sono arrivata e lei era appena entrata in coma. Io le ho detto (e lo potete chiedere anche a mia sorella): 'Mamma non lottare lasciati andare', volevo vedere finalmente la serenità sul suo viso". Applausi e lacrime in studio.

