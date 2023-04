LA “GATTA” SUL BALCONE CHE SCOTTA – HALLE BERRY, A 56 ANNI, È ANCORA UNA BOMBA SEXY: SU INSTAGRAM HA PUBBLICATO UNA FOTO COMPLETAMENTE NUDA SUL TERRAZZO DI CASA, CON UN MANO UN CALICE DI VINO. L’ATTRICE HA MANDATO IN SOLLUCCHERO I FOLLOWER CON UN GIOCO DI VEDO NON VEDO – TRA I COMMENTI, SI SEGNALA UN UTENTE CHE HA RIASSUNTO IL PENSIERO DI TUTTI I MASCHIETTI: “C’È CHI HA ZOOMATO E CHI MENTE” - LE SUE SCENE PIÙ SEXY: DA “CATWOMAN” A 007 - VIDEO

halle berry catwoman

Estratto dell’articolo di Niccolò Dainelli per www.leggo.it

Halle Berry […]questa volta si è davvero superata. Sui […] social network, la vincitrice del premio Oscar ha infiammato il web con uno scatto davvero provocante. L'assetata si mostra in tutto il suo splendore mentre sorseggia del vino sul balcone di casa, completamente nuda.

[…] Nella foto, Halle Berry si copre il seno con il braccio, sporgendosi dalla ringhiera usata sapientemente anche per coprire le parti intime. […]

In tanti hanno sottolineato quanto ancora sia sexy e provocante alla soglia dei 60 anni e, con ironia, ammettono di aver ingrandito la foto per cercare di carpire al meglio ogni centimetro della sua pelle. «C'è chi ha zommato e chi mente», scrive un utente. E poi l'attenzione si sposta sul gossip e sul suo fidanzato - Van Hunt - che sicuramente «ha vinto».

HALLE BERRY NUDA SUL BALCONE HALLE BERRY catwoman halle berry Halle Berry la cinquantenne halle berry halle berry tuffo in piscina halle berry ha frequentato siti di appuntamenti on line halle berry in catwoman 2 halle berry in catwoman HALLE BERRY E PAULA PATTON halle berry halle berry in x men halle berry 50 anni halle berry agli oscar halle berry veste versace halle berry halle berry halle berry halle berry halle berry al met copia halle berry al met halle berry halle berry halle berry senza mutande 2 halle berry ai naacp image awards 2018 halle berry 2 halle berry halle berry catwoman halle berry in tamara ralph agli oscar 2023 1 HALLE BERRY halle berry in dolce e gabbana sharon stone halle berry catwoman halle berry in dolce e gabbana halle berry in d&g catwoman halle berry 1 halle berry in dolce e gabbana 1 halle berry halle berry moonfall halle berry halle berry in tamara ralph agli oscar 2023 3 la regina elisabetta con halle berry e pierce brosnan HALLE BERRY HALLE BERRY