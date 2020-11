“GHE LA DEVO FAR, È CHE L’ITALIANO C’HA UN VERBO DENTRO OGNI FRASE, È UNA LINGUA OSTICA” – MAURIZIO CROZZA PRENDE PER IL CULO ZAIA DOPO LO STRAFALCIONE CON I CONGIUNTIVI: “PER NOI IL SACRIFICIO CHE HAN FATTO I VENETI DOVESSE ESSERE STATO… FOSSE DOVUTO STANTE… AVENDO STATUTO FANDO… LO VOGLIO DIR BENE COL CONDIZIONALE GIUSTO, CIOÈ COL CONGIUNTIVO, CIOÈ COL CONGIUNZIONALE…” – VIDEO

Da www.repubblica.it

Maurizio Crozza veste di nuovo i panni di Luca Zaia, nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” in onda il venerdì in prima serata sul Nove. Solo qualche giorno fa il presidente della Regione Veneto, nell'abituale conferenza stampa sugli aggiornamenti in merito alla situazione Coronavirus, si era inceppato sui verbi: il comico ha preso spunto da lì per realizzare un'imitazione in cui Zaia non azzecca un congiuntivo o un condizionale.

"Per noi il sacrificio che han fatto i veneti dovesse essere stato… fosse dovuto stante… avendo statuto fando… Lo voglio dir bene col condizionale giusto, cioè col congiuntivo, cioè col congiunzionale. Ghe la devo far, è che l'italiano c'ha un verbo dentro ogni frase, è una lingua ostica", dice Crozza-Zaia.

