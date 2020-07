16 lug 2020 09:17

“IL GOSSIP FA PARTE DELLA POPOLARITÀ, INACCETTABILE ATTACCARE I GIORNALI” – CATERINA COLLOVATI RIMETTE IN RIGA FRANCESCA BARRA CHE A "OGNI MATTINA" SU TV8 FA IL PREDICOZZO AI GIORNALI (E QUINDI A DAGOSPIA CHE LA NOTIZIA L'HA LANCIATA) CHE NON DOVREBBERO INTERESSARSI DELLE RELAZIONI INTIME DI BELEN, DELLA MARCUZZI O DI ALTRI - "PECCATO CHE TALVOLTA, QUELLO CHE FINISCE IN COPERTINA PARTA PRIMA DAI PROFILI SOCIAL DEI DIRETTI INTERESSATI…" (E LA BARRA SU INSTAGRAM NON FA ECCEZIONE...)