“GRAZIE, CIAO!” – ALLE AUDITIONS DI "X FACTOR" LA CONCORRENTE FEDERICA SOTGIA LASCIA IL PALCO PRIMA DEI VOTI, ACHILLE LAURO: “ANDARSENE VIA COSI’ E’ DA MALEDUCATA”. SUI SOCIAL, POI, LA RAGAZZA SI È GIUSTIFICATA: "SONO ANDATA NEL PALLONE, NON AVEVO CAPITO NIENTE". AL TERMINE DELL'ESIBIZIONE, NOTANDO GLI SGUARDI PERPLESSI DEI GIUDICI, FEDERICA ERA ANDATA ALLA RICERCA DI ALIBI: "NON SENTIVO MOLTO BENE". E PAOLA IEZZI L’AVEVA INCENERITA… - VIDEO

Federica Sotgia è stata una delle protagonista delle audizioni di X Factor 2024 andate in onda giovedì 19 settembre su Sky. La ragazza, 24 anni e originaria di San Vito Lo Capo, è riuscita a lasciare senza parole i giudici del talent musicale, ma non in senso positivo.

Dopo aver cantato il suo pezzo "Maleducata" e aver lamentato alcuni problemi tecnici legati all'audio durante l'esibizione, la giovane ha lasciato il palco prima che i giudici potessero darle i loro voti. Il gesto non è stato apprezzato dai quattro, in particolare da Achille Lauro. Provocato da Jake La Furia, che gli aveva detto: "Andarsene via senza ascoltare i voti è un po' da…", Lauro ha risposto: "Maleducata!". Sui social, poi, la ragazza si è giustificata: "Sono andata nel pallone, non avevo capito niente".

Le critiche dei giudici dopo l'esibizione di Federica

Federica Sotgia si è presentata come una tipa disordinata, a tratti un po' goffa: "Sono lunatica, logorroica e scrivo la mia musica, l'unica canzone che non ho scritto è quella che ho portato oggi qua", ha spiegato ai giudici prima di esibirsi. A scriverle il testo del brano era stato un ragazzo propostole dal suo manager: "Mi aveva scritto un tizio su Instagram e mi aveva ingaggiata per cantare, mi ha fatto scrivere questa canzone da un tizio ma non ne sono entusiasta perché è un genere che è nel mio stile".

Al termine dell'esibizione, notando gli sguardi perplessi dei giudici, Federica si è giustificata: "Non sentivo molto bene". Paola Iezzi ha risposto: "Quando si capisce che non si sente molto bene si cerca di non inerpicarsi in note in cui poi si rischia di non arrivare o di far casino. Se non senti così bene da portare avanti una performance la prima cosa che fai è fermare tutto". Achille Lauro ha ribattuto: "A me la canzone non è piaciuta, sei inesperta e la gavetta andrebbe fatta fuori di qua". Anche Manuel Agnelli non è stato colpito dalla siciliana: "Mi sembra un pezzo e un genere pieno di cliché – ha spiegato – non mi ha fatto impazzire". A quel punto Federica, capendo di non aver convinto i giudici, ha salutato tutti ed è andata via. Gesto che ha infastidito non poco Lauro, che ha detto: "Se ti metti in piazza devi essere pronto anche alle critiche e ai giudizi, che anche i mostri sacri ricevono ancora. Vorrei bocciarla una seconda volta".