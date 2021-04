“GRILLO, E’ PENTITO DI AVER FATTO QUEL VIDEO?”, E LUI FA IL SEGNO DELLA VITTORIA – L’INSEGUIMENTO DELL’"ELEVATO" DA PARTE DELL’INVIATA DEL PROGRAMMA "DIMARTEDÌ" SU LA7 (VIDEO) - DAGO: "COME MAI DOPO DUE ANNI A BEPPE È SCOPPIATO L’EMBOLO? MAGARI QUALCOSA È CAMBIATO CON L’USCITA DEL GRILLINO BONAFEDE DA VIA ARENULA? AH, SAPERLO…"

Da video.corriere.it

L’inseguimento del garante del M5s da parte dell’inviata del programma «DiMartedì» su La7 non produce una vera e propria intervista ma solo un gesto

Continua a far discutere il video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro coinvolto insieme ad altri amici in un presento stupro. E anche il programma de La 7 , DiMartedì, se ne occupa. Grillo viene intercettato davanti al cancello della sua casa ma alle domande insistenti della giornalista risponde solo con un gesto, il segno della vittoria.

