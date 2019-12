“HA CONFUSO UN PICCOLO PARTITO CON UN LEADER BOLLITO ALL’ITALIA DEI VALORI” - GAFFE DELLA GIORNALISTA DOMITILLA SAVIGNONI DEL “TG5”, CHE PER LANCIARE UN SERVIZIO SULLA MANOVRA: “C’È UNA DISCUSSIONE MOLTO ACCESA TRA PD E ITALIA DEI VALORI” - E “STRISCIA LA NOTIZIA” NE APPROFITTA PER TIRARE UNA STOCCATA CONTRO MATTEO RENZI…. – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Prima la gaffe, poi il ferocissimo affondo contro Matteo Renzi di Enzo Iacchetti. Ma procediamo con ordine, siamo a Striscia la Notizia: nella puntata di giovedì 19 dicembre del tg satirico in onda su Canale 5, ecco il consueto servizio sugli strafalcioni televisivi. Nel mirino ci finisce anche il Tg5, dove - al minuto 1.20 del video - la conduttrice, Domitilla Savignoni, incappa in una gaffe piuttosto clamorosa: "Si sta discutendo su come far quadrare i conti e soprattutto su come impiegare le risorse.

C'è una discussione molto accesa tra il Pd e Italia dei Valori", afferma lanciando il servizio. Ovvio il fatto che volesse riferirsi a Italia Viva di Renzi, non all'IdV di Antonio Di Pietro, ormai scomparso. E a quel punto, la voce fuoricampo di Iacchetti irrompe con un commento durissimo, proprio nei confronti di Renzi: "Un confuso un piccolo partito con un leader ormai bollito con l'Italia dei Valori". L'ex rottamatore colpito e affondato.

