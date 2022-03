“HANNO MESSO DELLE NOSTRE RISATE IN COSE PER CUI NON RIDEVAMO" - FEDEZ SI INCAZZA PER IL MONTAGGIO DI "LOL - CHI RIDE È FUORI": "SEMBRA CHE RIDIAMO A QUALSIASI COSA…UNO MUOVE UN BRACCIO E NOI: AHAH. NO, SECONDO ME NON È ANDATA COSÌ. MAGARI SÌ, PERÒ IO NON MI RICORDO…" - LA SFURIATA DEL MARITO DELLA FERRAGNI SAREBE PARTITA DOPO CHE ONLINE ALCUNI UTENTI HANNO CRITICATO LE ECCESSIVE REAZIONI DEI CONDUTTORI E LA MANCANZA DI SPONTANEITÀ DI QUESTA EDIZIONE...

Da www.davidemaggio.it

“Hanno messo delle nostre risate in cose per cui non ridevamo“. Qualcosa non torna a Fedez. In una storia su Instagram, l’influencer e conduttore di Lol – Chi Ride è Fuori ha espresso perplessità sul montaggio del comedy show di Prime Video. In particolare, il marito di Chiara Ferragni ha sottolineato il fatto che nella versione proposta al pubblico sarebbero state aggiunte delle eccessive risate, anche in situazioni nelle quali nessuno si era sganasciato in quel modo.

“Ho fatto una piccola degustazione di Lol, mi sono fatto una puntata al giorno. Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa… Uno muove un braccio e noi: ahah. No, secondo me non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo…“

Ha commentato Fedez, con il tono di chi aveva da fare una puntualizzazione. In un’altra storia a replicare all’influencer è stato l’altro conduttore dello show, Frank Matano.

“Non lo so, secondo me hanno asciugato. Io ricordo che tu hai riso molto di più. Cioè, hanno tagliato qualche risata. Ad esempio, quando ho detto una cosa sulla quale tu hai riso così forte che mi sono messo le mani sulle orecchie. Quella cosa l’hanno tagliata“.

L’excusatio non petita di Fedez, potrebbe forse essere stata ispirata anche da alcuni commenti social, che mettevano in evidenza proprio l’eccessiva – e fastidiosa – presenza di risate da parte dei conduttori. Stratagemmi del montaggio che di certo non stupiscono e ai quali, tuttavia, non escludiamo si sia fatto ricorso a fronte di un’edizione al di sotto delle aspettative rispetto all’effetto sorpresa provocato lo scorso anno dalla prima stagione di Lol. Peccato che le risate in ogni dove accentuino quella sensazione di mancanza di spontaneità e forzatura che si respira in questa edizione.

