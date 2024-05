“HO DELLE CHAT CON TOMMASO ZORZI, IN CUI MI CHIEDE LE FOTO DEL CAZZO INSISTENTEMENTE” – IL “POETA” PIETRO FANELLI, CONCORRENTE DELL’"ISOLA DEI FAMOSI", ACCUSA L’EX VINCITORE DEL "GRANDE FRATELLO VIP" IN UN AUDIO PUBBLICATO DA FABRIZIO CORONA SUL SUO SITO – “CI TENGO A FARE VEDERE CHE NEL PRIVATO ZORZI È UN CAZZONE MENTRE SUI SOCIAL FA LA FIGURA DI QUELLO PERBENE. E’ UN IPOCRITA…” - VIDEO

pietro fanelli

Da ilfattoquotidiano.it

Pietro Fanelli, concorrente dell’ultima edizione de L’isola del Famosi, continua a far parlare di sé. L’isolano accusa pesantemente Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello Vip, di avergli chiesto delle foto intime in cambio di follow e commento. Fanelli non è nuovo a queste forti dichiarazioni, infatti dopo aver partecipato all’isola, aveva attaccato Fedez. Il rapper aveva risposto subito a modo, mentre Tommaso Zorzi sembra temporeggiare per ora, forse per non alimentare la bufera social.

Sul profilo Instagram di Dillinger News, la testata giornalistica di Fabrizio Corona, è stato pubblicato un audio in cui Fanelli dice: “Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto del ca**o insistentemente e in cambio mi dà il follow e il commento. Ci tengo a fare vedere che nel privato è un ca***ne mentre sui social fa la figura di quello per bene. E’ un ipocrita. Non giudico queste cose immorali però, non faccio il perbenista. Dico sempre ciò che faccio nella vita privata”. Fanelli conclude, appellando direttamente Corona dicendogli: “Vorrei spu****arlo. Se a te va bene ti posso mandare le chat”.

tommaso zorzi pietro fanelli

Per ora ancora nessuna risposta da parte di Tommaso Zorzi.

