“HO PENSATO AL PEGGIO” – LA MALEDIZIONE DEL REALITY SI ABBATTE DI NUOVO SU ELISA ISOARDI CHE HA DOVUTO ABBANDONARE L’“ISOLA DEI FAMOSI” DOPO ESSERSI PRESENTATA IN PUNTATA IN VERSIONE PIRATA: “C’ERA TANTO VENTO E UN LAPILLO ROVENTE MI È FINITO NELL’OCCHIO E HA COLPITO LA SCLERA. NON VEDEVO PIÙ” – È STATA LEI STESSA AD ANNUNCIARE IL RITIRO DOPO LA VISITA CON UN MEDICO: “DEVO RIENTRARE IN ITALIA PER ACCERTAMENTI…” - VIDEO

Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. pic.twitter.com/6JobVxHuPy — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Da "www.liberoquotidiano.it"

elisa isoardi abbandona l'isola dei famosi 1

Non portano fortuna i reality a Elisa Isoardi. L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell'Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con la gamba fasciata a Ballando con le stelle.

In collegamento con Ilary Blasi, è stata la stessa Isoardi a spiegare ai telespettatori cosa le fosse capitato: "Ho pensato al peggio. C’era tanto vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha colpito la sclera. Non vedevo più. E’ stata un po’ dura, ma il medico mi ha rassicurata". Insomma, grande paura e per qualche minuto ha temuto il peggio, non solo di doversi ritirare dal programma.

elisa isoardi abbandona l'isola dei famosi 5

La notizia del problema fisico era stata data in apertura di puntata dalla Blasi ("Elisa ha avuto un piccolo infortunio all'occhio, ma presto si unirà a Vera e Miryea (Vera Gemma e Miryea Stabile, ndr). In realtà già da qualche ora era partito il tam tam in rete, anche perché la puntata era stata registrata nel pomeriggio, per consentire a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola che va in onda sempre giovedì, di "occupare" la Palapa che produzione italiana e iberica condividono.

elisa isoardi abbandona l'isola dei famosi 6

"Le è entrata un po’ di sabbia nell’occhio, c’era un vento assurdo stanotte", aveva minimizzato la Stabile. In realtà, l'incidente è stato un po' più grave e rischioso e la presentatrice deve rientrare in Italia per accertamenti.

