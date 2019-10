“HO UN’ANIMA DA BUFFONCELLA MA ORA STO CURANDO ANCORA DI PIÙ I PIEDI. ECCO PERCHE’" - PILAR FOGLIATI A RADIO2 RACCONTA COME NASCONO LE PARODIE STRACULT SUI DIALETTI DI ROMA – “UN ONORE RICEVERE I COMPLIMENTI DI CARLO VERDONE. SONO UNA SUA FAN, LAVORARE CON LUI SAREBBE UN SOGNO - SU INSTAGRAM E' PIENO DI GENTE CHE CHIEDE FOTO DI PIEDI. IN UN SITO SPECIALIZZATO AI MIEI HANNO DATO SEI. CI SONO RIMASTA MALE E…” - VIDEO

DA I LUNATICI RAI RADIO2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Pilar Fogliati è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

pilar fogliati

L'attrice ha parlato delle sue parodie che sul web raggiungono milioni di persone: "Sono sempre stata quel tipo di ragazza che poi post cena si mette a fare imitazioni e battute. Di solito certi video non li preparo, il primo fu proprio rubato, il secondo è stato più studiato, anche se l'ho improvvisato dandomi due o tre linee. Sono personaggi che potrei far parlare per ore, ognuna di quelle ragazze mi ricorda persone che conosco".

pilar fogliati

Sul suo lavoro: "Chi è davvero Pilar? Molto difficile dirlo, credo che nessuno possa rispondere. Sono nata in Piemonte per puro caso, i miei stavano festeggiando lì le vacanze di Natale e mia nonna ha pensato che sarebbe stato carino farmi nascere ad Alessandria. Ma in realtà sono romana. Ho studiato per anni recitazione, in teatro mi sono sempre divertita a giocare con i caratteri anche se ho fatto sempre ruoli drammatici. Ho un animo da buffoncella che con quei video viene fuori. Io sono tutti quei personaggi insieme.

pilar fogliati

Esiste una Pilar che si aggira per le vie di Roma e che da un momento all'altro può diventare Tazia, Flami, Trezza Michela o la radical chic del centro. Verdone? Per il primo video mi ha fatto i complimenti, per me di tutte le reazioni che ci sono state è la cosa più bella. Sono una sua fan, lavorare con lui è il mio sogno. Chi lo sa, vedremo se ci sarà questa possibilità. Mi sono arrivati dei suoi complimenti personali e la cosa mi ha lusingato da morire, fare i caratteri e ricevere i complimenti dal maestro dei caratteristi, per me è il top. Verdone è anche un grandissimo regista".

pilar fogliati

Pilar Fogliati, poi, ha rivelato: "Maniaci sui social? Instagram ho iniziato ad usarlo un anno fa. Ho un limite con le storie, non riesco a mettere la mia faccia, non ci riesco, è più forte di me. Mi chiedo comunque cosa abbiano i piedi agli uomini. E' pieno di gente che chiede foto di piedi. Sto pensando di farci un business. Scherzi a parte, mi sono accorta che i miei piedi sono finiti anche in un sito specializzato in cui vengono dati i voti ai piedi delle donne. Su una scala tipo da uno a dieci ai miei hanno dato sei. Ci sono rimasta quasi male. Mi sono detta che in fin dei conti i piedi me li curo. Ora li sto curando ancora di più".

pilar fogliati 27 pilar fogliati 26 pilar fogliati pilar fogliati pilar fogliati 28 pilar fogliati pilar fogliati 24 pilar fogliati pilar fogliati 22 pilar fogliati 23 pilar fogliati 25