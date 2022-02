“HO SOSPESO LA CHEMIOTERAPIA, HO UN’INFEZIONE AL FEGATO” - CAROLYN SMITH, COREOGRAFA E GIUDICE DI “BALLANDO” RACCONTA A "VERISSIMO" LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO: "ALL’INIZIO ERA PIÙ FACILE, MA ANDANDO AVANTI MI SENTO PIÙ FRAGILE. I MEDICI MI HANNO DETTO CHE SENZA QUESTA C’È IL 65% DI PROBABILITÀ CHE L’INTRUSO TORNI” - ERA IL 2015 QUANDO HA INIZIATO IL PERCORSO CONTRO UN TUMORE AL SENO…

Federica Bandirali per corriere.it

carolyn smith

Carolyn Smith, volto tv, coreografa e giudice di «Ballando con le stelle» racconta la sua battaglia contro il cancro a «Verissimo»: «Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure» dice Smith a Silvia Toffanin.

La ballerina poi ha raccontato come al momento stia affrontando la malattia, a livello di spirito e umore: «All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile» ha ammesso la coreografa «i prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni».

carolyn smith

Era il 2015 quando Carolyn ha iniziato il lungo percorso contro un tumore al seno, condividendo sui social la battaglia contro «l’intruso» che ancora oggi è presente nella sua vita, ma senza mai farle perdere grinta e sorriso. Il suo carisma, la sua professionalità e tecnica, ma anche la sua innata simpatia ed il suo amore speciale per gli animali, hanno fatto in modo che diventasse uno dei personaggi televisivi più amati dal grande pubblico.

carolyn smith

Un percorso importante non solo dal punto di vista professionale ma anche umano; Carolyn rappresenta un esempio di forza e positività per milioni di persone che si ritrovano a combattere ogni giorno con le malattie.. Nel suo primo libro «Ho ballato con uno sconosciuto» (HarperCollins) uscito nel 2017, si definisce una guerriera, unita alle donne anche attraverso l’Airc, di cui è testimonial.

«Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita» dice oggi Carolyn Smith, che è diventata anche su Instagram un esempio di forza e tenacia per tutti i giovani e non solo.

carolyn smith carolyn smith CAROLYN SMITH MILLY CARLUCCI