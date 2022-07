20 lug 2022 14:05

“ILARY SI È MOLTO INCAZZATA CON TOTTI QUANDO HA SAPUTO DELLE FOTO CON NOEMI” – IL RETROSCENA DI “CHI” - IL PATTO ERA CHE NESSUNO SI FACESSE SORPRENDERE CON NUOVE O VECCHIE FIAMME. FORSE TOTTI, SENZA QUELLE FOTO, AVREBBE CONTINUATO A SALVARE LE APPARENZE E IL MATRIMONIO E A FREQUENTARE IN SEGRETO NOEMI – UNA PERSONA VICINA ALL’EX COPPIA: “POVERA NOEMI, SE LA INCONTRASSI LE DIREI: TRANQUILLA, NON SEI L'UNICA. TOTTI NON AVREBBE LASCIATO ILARY PER LA BOCCHI: HA FATTO IL POSSIBILE PER..."