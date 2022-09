15 set 2022 17:00

“ILARY SI E’ SPOSATA CON TOTTI PER CONVENIENZA SFRUTTANDO IL SUO NOME PER FAR CARRIERA”. L’EX DELLA BLASI SEAN S-BROCCA CONTRO CORONA: “MAI DETTE QUELLE FRASI” - L’EX DI ILARY SEAN BROCCA NON CI STA AD ESSERE TIRATO IN CAUSA DA “FURBIZIO” E TRAMITE IL SUO LEGALE FA SAPERE DI NON AVER MAI PARLATO DI “STORIA COSTRUITA” – “DELLA RELAZIONE CON ILARY BLASI NE HO PARLATO SEMPRE E SOLO IN TERMINI POSITIVI, CONSERVO DI LEI UN BEL RICORDO”