3 nov 2021 19:19

“È INCAPACE DI DISTINGUERE PERSINO UNO SPINELLO DA UNA SIGARETTA” - ORNELLA MUTI IN DIFESA DELLA SORELLA, CLAUDIA RIVELLI, ARRESTATA PER TRAFFICO DI DROGA DELLO STUPRO (POVERINA, CI PULIVA L'ARGENTERIA): “È DA SEMPRE UNA SOGNATRICE E PRIVA DI OGNI QUALSIVOGLIA MALIZIA. VIVE IN UN MONDO TUTTO SUO FATTO DI PITTURA, CONTEMPLAZIONE E AMORE. SOPRATTUTTO PER IL FIGLIO CHE VIVE A LONDRA, A CUI È LEGATA DA UN RAPPORTO SIMBIOTICO…”