Estratto dell’articolo di Giuseppe Scuotri per www.corriere.it

Anthony Bourdain e Asia Argento

«Eravamo alcolisti e depressi ma ci siamo amati e il ricordo di lui non mi abbandona». A sei anni dal suicidio di Anthony Bourdain, avvenuto l’8 giugno 2018 quando aveva 61 anni, Asia Argento torna a parlare dello chef e presentatore americano, a cui fu legata sentimentalmente negli ultimi anni della sua vita. L’occasione è un’intervista televisiva che andrà in prima serata su Rai 2 il 27 agosto in una puntata del programma Storie di donne al bivio, ideato e condotto da Monica Setta. […]

ASIA ARGENTO

LA DIPENDENZA DALL’ALCOL

«Dopo di lui mai più un amore così», ha aggiunto l’attrice, che nel corso della trasmissione ha dichiarato di aver messo un freno al consumo di alcol: […] «L’alcol è depressivo: più bevi e più stai male. Mi sentivo invisibile fin da ragazzina ero così complessata che mi pareva di non avere neanche voce. Bevevo e mi sentivo viva. In questo modo ho perso tanti amici, trascorrevo intere giornate a letto con le tapparelle abbassate».

asia argento tatuaggi

IL CAMBIO DI VITA

Una vita non facile […] la sua difficile giovinezza, il rapporto doloroso con la madre, la violenza subita, la dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Poi è arrivato il cambio vita e la forza di dire «basta»: «Ho avuto un’illuminazione — ha spiegato a Monica Setta —: dovevo salvarmi per me stessa e per le persone che avevo vicino. Ho iniziato a praticare il buddismo, che mi ha aiutata a fare spazio dentro di me. Sono tornata nei gruppi di parola degli alcolisti anonimi: continuo a frequentarli e ogni giorno mi riprometto di non bere e di non usare droghe».

