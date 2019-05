“IO DOMANDO E DIO MI RISPONDE” – ELETTRA LAMBORGHINI TIRA IL FRENO E RACCONTA L’UNICO LATO CHE DI SOLITO NON MOSTRA, QUELLO MISTICO: “SONO QUASI UNA SUORA, SPECIE DA QUANDO MI SONO AVVICINATA ALLA RELIGIONE. LUI MI RISPONDE, MA È DIFFICILE DA SPIEGARE” – “CREDO DI ESSERE UN PO’ SENSITIVA. COMPRO TANTI ROSARI, LA SPIRITUALITÀ È IMPORTANTE…” – VIDEO + FOTOGALLERY POCO CASTA

CHI MONTA SULLA LAMBORGHINI? NESSUNO! ''SONO CATTOLICA, VOGLIO SPOSARMI E FARE FIGLI. I FAMOSI HANNO SPESSO DEI PROBLEMI, DEI DISTURBI. DEPRESSIONE, E BASTA VEDERLI SUI SOCIAL: SOFFRONO PER I POCHI COMMENTI E LIKE. A VOLTE VORREI CHIUDERE TUTTO E RESTAR SOLA A PREGARE. SONO LE IDEE DELLE PERSONE MALATE A DIPINGERMI DIVERSAMENTE DA QUELLA CHE SONO - UGO TOGNAZZI? NON SO CHI FOSSE''

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/chi-monta-lamborghini-nessuno-39-39-sono-cattolica-voglio-203739.htm

ELETTRA LAMBORGHINI: “PARLO CON DIO E LUI MI RISPONDE, È DIFFICILE DA SPIEGARE”

Da www.ilfattoquotidiano.it

elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 7

“Chi mi conosce sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione”. Parole di Elettra Lamborghini che al settimanale Tu Style ha rivelato di essere molto religiosa: “Io domando e Dio mi risponde, è difficile da spiegare. Credo di essere un po’ sensitiva. La spiritualità è importante. Vado in chiesa, leggo la Bibbia, compro rosari, tanti rosari…”. Questo lato religioso della giudice di The Voice era già stato raccontato in passato: “Vado molto spesso in chiesa, ma non ci tengo a farlo sapere troppo”, aveva detto Elettra a Quotidiano.net.

elettra lamborghini 9 elettra lamborghini nel video di 'mala' 10 elettra lamborghini nel video di 'mala' 1 elettra lamborghini nel video di 'mala' 11 IL PIERCING INTIMO DI ELETTRA LAMBORGHINI elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 6 elettra lamborghini 5 IL PIERCING INTIMO DI ELETTRA LAMBORGHINI elettra lamborghini 2 elettra lamborghini 8 AFROJACK ELETTRA LAMBORGHINI elettra lamborghini elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 1 elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 2 elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 3 lo scherzo di elettra lamborghini a le iene 3 lo scherzo di elettra lamborghini a le iene 4 elettra lamborghini lo scherzo di elettra lamborghini a le iene 1 lo scherzo di elettra lamborghini a le iene 10 lo scherzo di elettra lamborghini a le iene 2 lo scherzo di elettra lamborghini a le iene 5 elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 4 elettra lamborghini tinder e sorpresa le iene 5