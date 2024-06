https://m.dagospia.com/micaela-ramazzotti-ha-preso-una-sbandata-coatta-per-il-personal-trainer-claudio-pallitto-360735

Erica Dellapasqua per roma.corriere.it

claudio pallitto

Bicipiti particolarmente gonfi, attrazione per i social, nel curriculum particine in qualche film (due pure di Virzì) e nel 2011 l'esperienza nel programma Mediaset «Tamarreide» con uscite del tipo «Perché io so' matto, si me parte a ciavatta...»

La nuova fiamma dell'attrice Micaela Ramazzotti è Claudio Pallitto, palestrato personal trainer che su Instagram si mostra scultoreo e tatuato, compagno ufficiale di Ramazzotti dopo la fine del lungo matrimonio col regista livornese Paolo Virzì. Era presente anche lui, Pallitto, lunedì sera, alla furiosa lite nel ristorante romano dove i commensali hanno visto volare insulti e pure piatti, e placata solo grazie all'arrivo dei carabinieri.

Romano come l'attrice e romanista, assiduo frequentatore della curva sud, Pallitto è di sei anni più giovane di Ramazzotti (45) e gestisce con grinta e devozione una palestra all'Appio-Tuscolano, periferia di Roma, molto apprezzata anche da volti noti, tra gli altri il figlio di Totti, Cristian.

claudio pallitto micaela ramazzotti

Selfie, muscoli esibiti, la maglia blu di Superman, Pallitto sui social si espone e predica: «Mente sana in corpo sano!» Sui canali web della palestra, a un certo punto, appare pure Ramazzotti: è il 2023, a Venezia lei ha appena conquistato il premio degli spettatori Armani Beauty per il suo esordio da regista in «Felicità» e così si mostra in stanza da letto, blazer nero e sorriso smagliante, col trofeo in mano e Pallitto al fianco, fiero col petto in fuori.

Nei mesi tante dichiarazioni pubbliche, tra i due, anche per il compleanno di Pallitto tre settimane fa: «Mio amore», gli ha scritto lei impugnando un bouquet di rose. E lui di rimando: «Donna immensa».

claudio pallitto micaela ramazzotti

Ma le dediche sono tante: «Ti sei presentata a questi David come una dea - le ha scritto -, una donna dall'anima gentile e un cuore d'oro con tutti, purtroppo i pronostici non sono andati come speravamo e come ci eravamo detti, anche ridendo e scherzandoci su, sei una donna speciale ti auguro di essere forte come sei e come sei stata! Per me la vincitrice del David lo eri già da quando siamo partiti da casa. Fiero di accompagnarti in ogni tua avventura perché so quanto tieni al tuo lavoro».

Il passato di aspirante attore, ormai, sembra superato. Anche se, l'altra sera al ristorante, alcuni dei commensali hanno raccontato che Pallitto avrebbe avuto un ruolo, nella lite con Virzì, tentando di prendere le parti di Micaela, difendendola. É finita a piatti all'aria, e con l'arrivo dei carabinieri.

