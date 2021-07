“A LIBERO SONO CONSIDERATO UN PESO MORTO, A SALLUSTI STO SUL GOZZO” - TWEET-STORM DI VITTORIO FELTRI CONTRO IL “NUOVO CORSO” DEL GIORNALE CHE HA FONDATO: “LA GRATITUDINE È IL SENTIMENTO DELLA VIGILIA. MI ASPETTO IL BENSERVITO CON CALMA OLIMPICA” - “I GIORNALISTI BRAVI VANNO CACCIATI, QUELLI SCADENTI HANNO IL POSTO FISSO. QUESTA È LA REGOLA NUOVA”

Anche io a Libero sono considerato un peso morto, a Sallusti, che ho assunto tre volte sto sul gozzo. La gratitudine è il sentimento della vigilia. Mi aspetto il benservito con calma olimpica. — Vittorio Feltri (@vfeltri) July 1, 2021

Il filosofo e accademico Paolo Becchi conclude oggi la sua collaborazione con Libero Quotidiano. “Termina oggi la mia collaborazione con @Libero_official. Ringrazio @vfeltri per aver sempre pubblicato i miei articoli, anche quando non era d’accordo. „The rest is silence“”, scrive il professore su Twitter.

Una notizia che non piace al fondatore di Libero. Vittorio Feltri twitta: “Il prof Becchi, uno dei pochi intellettuali che non fa escursioni sugli specchi, non è più un prezioso collaboratore di Libero. Non gli è stato rinnovato il contratto. Guai ai bravi”. Una dichiarazione, quella di Feltri, che sembra più una bacchettata al nuovo direttore Alessandro Sallusti.

