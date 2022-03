11 mar 2022 17:05

“LULÙ PENSO SOLO A TE” – DITE A MANUEL BORTUZZO DI COMPRARE UNA CINTURA DI CASTITÀ PER LA FIDANZATA LULÙ SELASSIE - LA PRINCIPESSA FAKE HA RICEVUTO UN VIDEOMESSAGGIO DA ROCCO SIFFREDI CHE SI È SPERTICATO IN LODI VERSO LA RAGAZZA ARRIVATA IN FINALE AL "GF VIP": "SEI LA DONNA IN ASSOLUTO CHE MI INTERESSA IN QUESTA CASA, VERA, SINCERA COME PIACE A ME" – LEI SCOPPIA A RIDERE IMBARAZZATA E IN STUDIO PARTONO GLI SFOTTO'… VIDEO