“CAPITONE” MARINATO – PINO CORRIAS SFOTTE SALVINI E LA GENIALE IDEA DEL VIAGGIO A MOSCA: “CONSIDERATA IN DECIBEL, L'ONDATA DI PERNACCHIE HA STUPITO PERSINO LUI CHE NON SI ASPETTAVA UN SUCCESSO COSÌ IMMEDIATO, COSÌ COMPLETO DA RENDERE IL VIAGGIO (A QUESTO PUNTO) PERFETTAMENTE INUTILE” – “JENA”: “IL PROBLEMA DI DRAGHI NON È CHE SALVINI VADA A MOSCA, BENSÌ CHE MAGARI POI TORNI” – BEPPE SALA: “SE CI STA ALMENO UN ANNO, LO PORTO IN SPALLA IO”