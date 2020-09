“MA CHE VE SIETE IMPAZZITI? TROVO GROTTESCA E INSENSATA QUESTA CACCIA A CHI STA BENE E A CHI STA MALE, NOI STIAMO TUTTI BENE, NUN VE PREOCCUPATE” – BONOLIS COMMENTA LA FOTO SCATTATA IN SARDEGNA CHE HA FATTO DISCUTERE IN CUI È RITRATTO CON BRIATORE, MIHAJLOVIC E DELLA VALLE – HO INCONTRATO BERLUSCONI? NO, PERCHE’ AVREI DOVUTO? – BRIATORE GRANDE UNTORE? RIDICOLO…

flavio briatore con mihailovic, della valle, bonolis, marcolin e parpiglia a ferragosto

Giuseppe Fantasia per huffingtonpost.it

“Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque... noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!”. È serio, anche se sdrammatizza con la sua inconfondibile ironia Paolo Bonolis, nel rispondere alle domande sulla sua salute, dopo essere comparso nella foto di una partita di calcetto in Sardegna.

Nella foto, pubblicata per la prima volta da Flavio Briatore sul suo profilo Instagram il giorno di Ferragosto, si vedono insieme, sul campo di calcetto dell’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, lo stesso Briatore, risultato positivo al Covid, insieme all’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, all’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic - anche lui contagiato - ed altri ospiti.

Paolo Bonolis e gli altri compagni di squadra, tra cui suo figlio Davide, hanno fatto il tampone e non hanno contratto il virus. Ma il conduttore invita ad abbassare i toni e non scadere nel “puro gossip da influenza da Covid”. Perché “trovo grottesco pensare a questo, a chi l’ha contratto e a chi no, e a non pensare a problemi ben più seri”.

Ha incontrato anche lei Silvio Berlusconi in Sardegna, come Flavio Briatore? Gli chiediamo prima di salutarci. “No, perché avrei dovuto?” risponde lui, per poi aggiungere.

“Le ripeto: torniamo a interessarci di cose più serie, pensiamo al rispetto dell’altro e alla situazione che stiamo vivendo, una di quelle in cui c’è chi paga dazio e chi ne approfitta, chi la paga in prima persona e chi è ricava solo vantaggi. Tra l’altro trovo ridicolo - conclude Bonolis - questo j’accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore, il presidente - ironizza - dell’AGUI, l’Associazione dei Grandi Untori Italiani”.

