Complimenti, non ho mai letto tante frescacce in un solo articolo come in quello dedicato a me ed alla “fatwa” che mi avrebbe lanciato Lucio Presta. Io feci, tanti anni fa, una battuta che, a differenza di quanto voi riportate, diceva: “La Perego è una brava artista ma spesso si trasforma in una clausola dei contratti di Bonolis”. Una battuta. Paola ci rise e Lucio mi chiamò dicendomi ridendo: “Sei un delinquente - unica cosa esatta che avete riferito - Per una battuta venderesti tua madre…”.



Con Lucio ci conosciamo da più di 40 anni e siamo sempre stati amici, così come con Paola, della quale sono stato ospite in tutti i suoi programmi. Spesso ci telefoniamo e ci vediamo a cena. Lucio era in studio anche stamattina quando sono andato ospite da Paola e Simona e ci siamo abbracciati come sempre.

Quindi la fatwa è la prima grande cazzata. La seconda, che veramente vi fa fare la figura degli ignoranti disinformati, è che io sarei stato “defenestrato” da I Fatti Vostri. Chiunque più corretto di voi ha riportato la notizia che sono stato io, dopo 31 anni, a lasciare la trasmissione perchè avevo voglia di qualcosa di nuovo. E sono felice di averlo fatto, come sono felice che il programma continui ad andare bene con Salvo Sottile ed Anna Falchi.

Di voi sono sorpreso, perché in genere non siete così approssimativi.

Giancarlo Magalli

“In Rai c’è la clausola Perego, se vuoi Bonolis ti devi prendere la moglie di Presta”. Era il 2005 e a parlare era Giancarlo Magalli . Una frase forte alla quale ‘Brucio’ Presta come suo solito rispose per le rime: “Magalli e’ un delinquente”. Ne è passata acqua sotto i ponti da allora e anche molti programmi .

Oggi a distanza di 16 anni Magalli si è trovato di fronte Paola Perego, super ospite del programma con un esordio flop (3,90) Citofonare Raidue che la signora Presta conduce in tandem con Simona Ventura. Cosa avrà spinto gli autori a invitare Magalli e ad aggirare la “fatwa” che Lucio Presta aveva lanciato su di lui e soprattutto cosa avrà spinto la Perego a turarsi il naso facendo la migliore amica di Magalli? Semplice.

Il programma e’ in affanno, Magalli, defenestrato dai Fatti Vostri, e’ un modo per acchiappare pubblico e per cercare di ingolosire i telespettatori anziani che la domenica cercano facce rassicuranti. E pazienza se allora si comportò male con Paola Perego. Gli anni passano , gli ascolti restano

