13 giu 2022 13:02

“I MANESKIN?, AH SI CHIAMANO COSÌ? NON SOPPORTO PIÙ LA MUSICA” – GUCCINI CHOC: “HO UNA MACULOPATIA, NON RIESCO NEANCHE A LEGGERE PIÙ IL GIORNALE E I LIBRI E QUESTO MI DÀ UNA GRANDE SOFFERENZA. HO GLI AUDIOLIBRI, MA NON SONO LA STESSA COSA - MIA MOGLIE SA TUTTO SUI MANESKIN. A ME OGNI TANTO CAPITA DI ASCOLTARE ROCK AND ROLL DEGLI ANNI '50, MI PIACE MOLTISSIMO…”