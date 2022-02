“I MANESKIN? NON CAPITAVA UNA COSA COSÌ DAI TEMPI DI MODUGNO” – LA BAND PAGA PEGNO E APRE LA PRIMA SERATA DI SANREMO DA DOVE È INIZIATO IL LORO ANNO STRAORDINARIO. AMADEUS SI APPUNTA LA SPILLETTA AL PETTO E GODE PER IL LORO SUCCESSO: “SONO TANTA ROBA” – I QUATTRO RESTERANNO IN RIVIERA GIUSTO IL TEMPO DI DUE CANZONI PER POI RIPARTIRE: DOMANI SARANNO A ROMA PER SALUTARE I PARENTI E POI PRENDERANNO UN VOLO PER LONDRA… - VIDEO

Luca Dondoni per "la Stampa"

«I Måneskin? Non capitava una cosa così dai tempi di Modugno. Mi auguro che il vincitore del Festival di quest' anno abbia lo stesso successo mondiale». Amadeus è felice come una Pasqua di poter aprire il Festival con i quattro ragazzi romani che dopo l'Ariston non ne hanno sbagliata una, dalla vittoria all'Eurovision Song Contest i alla trasferta americana. «Sono tanta roba - ammette -, c'è qualcosa di forte, sono bravissimi a gestirsi. Però la musica italiana può tranquillamente avere successo in tutto il mondo e lo auguro ai vincitori di quest' anno». E dunque Sanremo può essere grata ai Måneskin, sebbene la kermesse sia famosa in tutto il mondo e sia uno degli eventi televisivi che molti Paesi ci invidiano, bisogna ammettere che la band ne ha amplificato enormemente la nomea.

La gratitudine, naturalmente, è reciproca: il festival di Sanremo ha acceso il motore del successo dei Måneskin e loro ringraziano fermando per 48 ore la macchina che li sta portando in giro per il mondo ed è ora parcheggiata in Riviera. «Sarà una grandissima emozione tornare - hanno detto -. Vogliamo ringraziare tantissimo Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo: è stato il punto di svolta perché è da lì che abbiamo avuto queste grandissime opportunità».

Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), sono arrivati domenica sera e subito Amadeus li ha accolti con una gag a favore di telecamere. Appena entrati in albergo infatti, i quattro ragazzi invece di trovarsi di fronte il portiere hanno visto spuntare il direttore artistico del Festival che si è detto felice di poter dare loro le chiavi delle camere. Il conduttore per prima cosa ha chiesto il green pass, e tra sorrisi e battute c'è stato anche un grande abbraccio che ha dimostrato quanto l'affetto e la riconoscenza siano reciproche.

Damiano è stato immortalato nei dintorni del teatro con una felpa che ribadisce le loro posizioni: «No homophobia, No transphobia, No sexism, No violence, No abuse of power». La band si ferma a Sanremo solo per lo show di stasera, dove non può mancare la Zitti e buoni, che li ha resi famosi e dove vestiranno il loro glam rock con abiti Gucci. Poi si riparte: l'agenda del gruppo è davvero impressionante.

Domani a Roma, giusto per dare la possibilità ai familiari di rivedere i loro figli - si tratta in fondo di quattro ventenni da poco usciti dal liceo dove si sono incontrati - ma già domenica saliranno su un volo per Londra dove l'8 sera sono attesi su palco della O2 Arena per lo show di consegna dei famosi e prestigiosi Brit Awards. Nominati in due categorie, «Best International Group» e «Best International song» con la loro I Wanna Be Your Slave, i Måneskin sono tra i favoriti per la vittoria. Mentre il «Loud kids on tour '22» e il tour italiano nei Palasport è stato posticipato (le nuove date saranno pubblicate il 1° marzo), ad aprile li attende il Festival di Coachella .

