«Ha presente Marlon Brando, che odiava il fatto di essere bello? Anch’io sono fatto così, ho la sindrome di Marlon Brando: ingrasso apposta, almeno lascio qualcosa anche agli altri». Diego Abatantuono sta furoreggiando su Amazon Prime con «Dinner Club» («Non ho mai ricevuto tante telefonate di complimenti») e torna al cinema con «Una notte da dottore».

E sul numero di «Oggi» in edicola da domani parla sia di lavoro, sia di scelte di vita: «Un giorno Pupi Avati, con cui avevo fatto La cena per farli conoscere, mi propone un altro film: “Lo giriamo tutto a Bologna”, mi dice. E io: “Ah, bene. E quando?”. E lui: “A luglio e agosto”. Ho rifiutato: i miei figli, che erano alle medie, sarebbero stati in vacanza, e io le estati le ho sempre passate con loro», ha detto Diego al settimanale. Una scelta che non rinnega, anzi: «Io volevo stare coi miei figli e ora che ho 65 anni non ho il rimpianto, molto diffuso tra i colleghi, di non aver vissuto appieno i miei ragazzi».

Ma nell'intervista Abatantuono parla anche di Carlo Cracco, delle sue due mogli e di quanto sia più difficile fare una commedia piuttosto che un film drammatico.

Tra gli ospiti di Domenica In durante la puntata di ieri 24 ottobre, anche Diego Abatantuono. L’ironia dell’attore milanese non ha risparmiato neanche Mara Venier: parlando con il comico, la conduttrice ha raccontato un curioso aneddoto. “Mi ricordo una sbronza a Milano, avevo bevuto margarita. Mi ricordo che mi hai portata tu in albergo”. Allora l’attore ha replicato: “Ma ti ricordi anche dopo? Lasciamo stare… Ne parlavo con tuo marito ieri sera”. La padrona di casa è scoppiata a ridere e l’attore ancora l’ha incalzata: “Io mi ricordo anche dopo…”. A quel punto Venier ha glissato, mandando in onda una clip del nuovo film Una notte da dottore, in cui Abatantuono è il protagonista. L’intervista è poi proseguita tra toccanti ricordi e momenti più leggeri e divertenti insieme ad un altro protagonista del film, Frank Matano.

