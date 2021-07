“MARA VENIER? LE STARÒ SULLE BALLE” – LA SVELENATA DI FRANCESCA FIALDINI CHE, A STAGIONE CONCLUSA, INFILZA LA ZIA MARA, COLPEVOLE DI LANCIARE IL SUO PROGRAMMA ALLA FINE DI “DOMENICA IN”: “IN TEORIA SI LAVORA TUTTI PER LA STESSA AZIENDA. PERÒ NESSUNO PUÒ OBBLIGARE MARA VENIER A FARE QUELLO CHE NON LE VA DI FARE. OPPURE FORSE SI DIMENTICA DI ME? È UN GRANDE MISTERO. L’HO INCONTRATA DUE VOLTE E…”

Claudio Brigliadori per “Libero quotidiano”

francesca fialdini

C' è una cosa sacra in tv: il "traino". Il galateo aziendale prevede che chi chiude una trasmissione lanci quella che segue nel palinsesto direte. Bene, Mara Venier non lo fa mai. Domenica In è il programma di punta nel pomeriggio domenicale di Rai1 e Francesca Fialdini, che inizia subito dopo, ci è rimasta male. «In teoria si lavora tutti per la stessa azienda.

mara venier

Però nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello che non le va di fare. Oppure forse si dimentica di me? Non lo so davvero», si è sfogata la conduttrice di Da noi... a ruota libera, intervistata da Che tv fa.

francesca fialdini

«È un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ci lavoriamo in 15-20 persone. Le starò sulle balle. L' ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa».

mara venier

Per mesi la Fialdini è stata al centro del gossip per il "rapporto teso" (sempre smentito) con il suo partner di scena Tiberio Timperi a La vita in diretta. Questa volta tira in ballo Zia Mara e ai piani alti di viale Mazzini stanno già bollendo in vista della prossima stagione. Per dirla con Maurizio Costanzo: Bone, state bone.

timperi e fialdini 2 francesca fialdini 2 mara venier timperi e fialdini 1 francesca fialdini francesca fialdini mara venier 3 francesca fialdini 1 mara venier