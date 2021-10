4 ott 2021 19:03

“UNA MASSA DI IMBECILLI CEREBROLESI” – ALTRO MEGA SCIVOLONE AL “GRANDE FRATELLO VIP”, MA QUESTA VOLTA I “VIPPONI” NON C’ENTRANO NULLA: A INNESCARE LA NUOVA VALANGA SONO LE PAROLE PRONUNCIATE DA UN’AUTRICE DURANTE LA MESSA IN ONDA DELLA DIRETTA – MENTRE GLI PSEUDO-VIP CAZZEGGIAVANO IN GIARDINO, SI È SENTITA UNA VOCE FUORICAMPO CHE E' RIMBOMBATA ANCHE IN CASA E… - VIDEO