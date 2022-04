6 apr 2022 10:00

“IL MASSACRO DI BUCHA? NON RICORDO UNA GUERRA CHE NON SIA STATA CARATTERIZZATA DA CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ” – DI BATTISTA A DI "MARTEDI’" SCAZZA CON "BEATROCE" LORENZIN – “HA VOTATO A FAVORE DELLA GUERRA IN LIBIA, OGGI È UN PAESE CHE NON ESISTE" - LA REPLICA DELL’EX MINISTRA: "DI BATTISTA SOSTENEVA MADURO, OGGI LA REALTÀ È CHE LA RUSSIA HA INVASO L'UCRAINA E NON LA FERMI CON I BUONI PENSIERI" - VIDEO