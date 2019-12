DOMENICA IN, SCAZZO TRA PAOLO FOX E ALESSANDRO HABER

Serena Granato per www.ilgiornale.it

scazzo tra paolo fox e alessandro haber a domenica in 1

Questa domenica, in data 29 dicembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Domenica in, format condotto da Mara Venier su Rai 1. E il nuovo appuntamento tv ha visto indiscusso protagonista Paolo Fox. Il noto astrologo, originario di Roma e classe 1961, ha rivelato al pubblico le sue previsioni astrologiche relative al nuovo anno alle porte.

scazzo tra paolo fox e alessandro haber a domenica in 2

Ebbene sì, proprio come è solito fare a conclusione di ogni anno, Fox ha deliziato i suoi fedeli telespettatori e non con l'oroscopo 2020. Ma, nello studio del noto show domenicale, qualcosa è andato storto.

scazzo tra paolo fox e alessandro haber a domenica in 6

L'ospite invitato a Domenica In, Alessandro Haber, ha, infatti, mostrato tutto il suo scetticismo, circa le previsioni astrologiche di Fox sui 12 segni di cui si compone lo zodiaco. L'attore originario di Bologna e classe 1947 è insorto in diretta su Rai 1, rivolgendosi a Fox con le seguenti parole: "Menti bene, perché sai di mentire. Sappi che non crederò mai a tutto quello che dirai. Anzi se posso andare...".

scazzo tra paolo fox e alessandro haber a domenica in 4

L'inaspettato intervento, rilasciato dall'attore Haber mentre Fox stava annunciando le previsioni degli ultimi segni zodiacali, ha fatto in poco tempo il giro del web e già divide l'opinione dei telespettatori. L'astrologo capitolino non è rimasto impassibile alla provocazione lanciatagli dall'ospite di Mara Venier. Infatti, alle parole al vetriolo di Haber, Fox ha ribattuto prontamente e con tono ironico. "Se puoi andare, vattene... Il Capricorno sta bene se sta da solo e infatti è il segno degli eremiti". Quest'ultima è la risposta sibillina che l'astrologo ha riservato ad Haber, nato sotto il segno del Capricorno. Una battuta che Fox ha lanciato con il savoir faire che da sempre lo contraddistingue.

scazzo tra paolo fox e alessandro haber a domenica in 3

Paolo Fox e la scaramuccia con Giancarlo Magalli

scazzo tra paolo fox e alessandro haber a domenica in

Quella registratasi con Haber non è la prima scaramuccia televisiva per Fox. Nell'ultima puntata di Domenica In, dedicata all'oroscopo 2020, Paolo Fox ha aperto il suo spazio tv con le previsioni per i nati sotto il segno del Cancro e ha sottolineato la permalosità dei cancerini, alludendo non troppo velatamente alle peculiarità caratteriali di Giancarlo Magalli.

scazzo tra paolo fox e alessandro haber a domenica in 5

Il conduttore de I fatti vostri, sentitosi chiamato in causa da Fox, ha accusato l'astrologo di piazzare il Cancro sempre agli ultimi posti in classifica. E Fox ha, dal suo canto, aggiunto che i cancerini potranno realizzare un sogno alla fine del 2020, per poi gelare subito dopo Giancarlo Magalli: "Magari non vedrete più il vostro astrologo preferito, in televisione”.