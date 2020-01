VIDEO: ADELE HAENEL SEXY IN APRES LE SUD

https://bit.ly/35YuUP7

IL REGISTA RUGGIA FERMATO PER MOLESTIE A UNA SUA ATTRICE

Leonardo Martinelli per “la Stampa”

christophe ruggia

Sembra ormai crollata l' omertà sulle violenze sessuali nel cinema francese, che mai come ora torna ad essere protagonista con un caso di MeToo. Ieri il regista Christophe Ruggia, esponente del cinema d' autore, è stato fermato a Parigi e interrogato sulla base delle accuse di molestie sessuali a lui rivolte da Adèle Haenel, giovane attrice apprezzata dai cineasti più impegnati. Ruggia ha oggi 54 anni e Haenel 31.

adele haenel2

Ma i fatti, secondo quanto raccontato dalla donna, risalgono a quando lei era una minorenne e ne aveva tra i 12 e i 15. Allora Haenel era stata scelta come protagonista del film di Ruggia «Les Diables» («I diavoli»). In un' inchiesta del sito Mediapart del mese di novembre, l' attrice aveva confessato che il regista l' aveva molestata. Solo dopo, comunque, ha deciso di denunciarlo e, come spiegato dai suoi avvocati, di «impegnarsi attivamente in questa procedura per il principio di giustiziabilità e per il fatto di essere personalità pubblica».

adele haenel les diables

L' inchiesta

I magistrati hanno così aperto un' inchiesta preliminare e ieri fermato il regista. Lui, dopo le prime rivelazioni, aveva negato ogni tipo di aggressione, riconoscendo di «avere commesso solo l' errore di giocare il ruolo del pigmalione». Ha poi contrattaccato spiegando che Haenel voleva giusto vendicarsi di lui, perché le aveva negato un ruolo in un suo film. Già ai tempi di «Les Diables», in realtà, Ruggia aveva spiegato di realizzare con i suoi giovani attori (minorenni) esercizi preparatori «perché possano interpretare cose difficili come la nudità o la scoperta del proprio corpo», senza che questo scioccasse nessuno.

adele haenel

christophe ruggia

Haenel ha raccontato a Mediapart di essere stata invitata dal regista a casa sua e lì palpeggiata in vario modo («mi accarezzava le gambe scendendo fino al sesso»). Anche vari tecnici della troupe del film hanno confermato le stranezze di Ruggia e un atteggiamento «vampirizzante» e «invasivo» nei confronti della ragazzina. Intanto ieri è stato reso noto che un altro regista, Eric Bergeron (suo è «Un mostro a Parigi», pellicola d' animazione di successo del 2011), è stato incriminato per aver violentato una giovane donna, che era stata sua allieva in una scuola di cinema e poi collaboratrice. E che si è in seguito suicidata.

adele haenel christophe ruggia la denuncia di adele haenel adele haenel in les diables ADELE HAENEL PREMI CESAR 2014 - ADEKE HAENEL adele haenel 7 ADELE HAENEL adele haenel 5 adele haenel 1