“MI DIA DEL LEI. VAI A FARE IN C**O” - VITTORIO SGARBI SHOW A “NON È L’ARENA” SE LA PRENDE CON PETER GOMEZ: “SONO IN DISACCORDO CON LA SUA IDEA DI STATO DEMOCRATICO”, POI INIZIA A URLARE “CHI È CONTE? CHI HA ELETTO MONTI?” – IL DIRETTORE DEL SITO DEL FATTO GLI FA PRESENTE CHE HA VOTATO LA FIDUCIA A CONTE E IL CRITICO D’ARTE…

Da www.liberoquotidiano.it

vittorio sgarbi vs peter gomez a non e' l'arena 1

"Sono in disaccordo con Peter Gomez e la sua idea di stato democratico". Vittorio Sgarbi è ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena e si confronta in diretta con il direttore del Fattoquotidiano.it. I toni sono pacati, poi la situazione si scalda. "Chi ha eletto Conte? Chi ha eletto Monti? - chiede polemicamente il critico d'arte, eletto in Parlamento con Forza Italia e oggi nel Gruppo Misto, ma con chiare simpatie per Matteo Salvini - La democrazia non c'è! Lo Stato non c'è! Si vergogni!".

vittorio sgarbi vs peter gomez a non e' l'arena 2

Gomez ribatte piccato: "Tu Sgarbi hai votato la fiducia al Governo Conte. È giusto che i cittadini lo sappiano". E Vittorio replica a modo suo: "Mi dia del lei. Vai a fare in culo!". E Giletti fatica a contenere le intemperanze del ciclone-Sgarbi.

vittorio sgarbi vs peter gomez a non e' l'arena vittorio sgarbi vs peter gomez a non e' l'arena 5 vittorio sgarbi vs peter gomez a non e' l'arena 4 vittorio sgarbi vs peter gomez a non e' l'arena 3