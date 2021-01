kate moss nel 1995

Simona Marchetti per www.corriere.it

Anche le celebrità si emozionano incontrando altre celebrità e alcune hanno persino un mancamento. È accaduto a Kate Moss quando ha conosciuto Frank Sinatra a Hollywood 25 anni fa. All’epoca la modella aveva 21 anni e stava con l’attore Johnny Depp che l’aveva portata alla festa per il compleanno del celebre cantante, morto nel 1998 all’età di 82 anni.

frank sinatra nel 1976

«La cosa più emozionante che mi è capitata con una star è stata quando ho incontrato Frank Sinatra – ha raccontato infatti la 46enne Moss a Vogue che l’ha messa in copertina per il numero di gennaio 2021 – e poi sono svenuta! C’era ancora quel luccichio nei suoi occhi azzurri… incredibile. Ero seduta a fumare una sigaretta, lui mi ha notata e si è diretto verso di me. Si è avvicinato con tutta la sua security, così Johnny non poteva raggiungermi. Eravamo circondati e lui mi disse una cosa del tipo «Come stai, piccola signora?», al che io risposi «Buon compleanno». Allora lui si è lanciato verso di me e mi ha baciato sulle labbra, poi mi ha dato una sigaretta senza filtro. Ero completamente stordita e lui è stato favoloso».

Lila in passerella

JOHNNY DEPP KATE MOSS

Nell’intervista la Moss, che dal 2015 sta con il conte Nikolai Von Bismarck, ha anche parlato della sua soddisfazione di mamma nel vedere la figlia Lila Grace debuttare in passerella nella sfilata di Miu Miu a ottobre 2019. «È stato davvero emozionante vedere Lila in passerella – ha ammesso la top model – ma ero anche molto nervosa per lei. Ero seduta al tavolo della cucina e c’erano Katie England, Rosemary e altre amiche e stavamo aspettando che iniziasse lo show e quando lei è uscita, abbiamo iniziato a sussultare «Lo sta facendo, lo sta facendo! Ed ero così orgogliosa». Nata dalla relazione fra la modella britannica e l’ex compagno Jefferson Hack, Lila – oggi 18enne – ha già iniziato da tempo a rubare i vestiti alla mamma. «Lila mette già le mani nel mio armadio – ha concluso la Moss – ma del resto io ho conservato la maggior parte delle cose per lei».

