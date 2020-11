“MI HAI ROTTO LE PALLE"; "DICI UN SACCO DI STRONZATE” – MEGA SCAZZO A “DRITTO E ROVESCIO” TRA GIANFRANCO VISSANI E SARA MANFUSO – L’OPINIONISTA CON TROPPE OPINIONI PROVOCA LO CHEF: “MA LEI HA ANTICIPATO LA CASSA INTEGRAZIONE AI DIPENDENTI?” – LUI SI INCAZZA ("E CHE SONO BABBO NATALE") E LEI GONGOLA: “DAI, NON FARE QUELLO CHE NON HA SOLDI! LO VEDIAMO IL TUO FACCIONE SUI…”

VIDEO: LA PUNTATA DI “DRITTO E ROVESCIO”

https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/drittoerovescio_b100003519

sara manfuso vs gianfranco vissani dritto e rovescio

Nel dibattito sul decreto ristori bis in merito alla cassa integrazione Vissani si mostra solidale con coloro che intervistati dichiarano di non percepirla e fa un riferimento anche ai suoi dipendenti che hanno famiglia.

A quel punto la Manfuso gli chiede: “Vissani, ma lei ha anticipato la cassa integrazione ai suoi dipendenti?” e lo incalza sulla questione dicendo “lo hanno fatto in tanti imprenditori per aiutare le famiglie anche se non si chiamano Vissani”.

sara manfuso vs gianfranco vissani dritto e rovescio 1

Lui inizia a urlare “mi hai rotto le palle” e lei che se la ride “ma tu dici un sacco di stronzate, mettetele un cerotto”. Lei, non paga e provocatoria, da il colpo finale “dai, Vissani, non fare quello che non ha soldi! Lo vediamo il tuo faccione sui cartelloni pubblicitari di tutta Italia. E dai!!!”.

sara manfuso con la palla in mano 1 SARA MANFUSO sara manfuso con la palla in mano 2 SARA MANFUSO sara manfuso 2 sara manfuso 4 SARA MANFUSO DOPO IL RITOCCHINO sara manfuso 1 sara manfuso sara manfuso 3 sara manfuso sara manfuso vs gianfranco vissani dritto e rovescio gianfranco vissani dritto e rovescio