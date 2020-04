“MI HANNO DETTO CHE NON MORIRÒ ... ALMENO NON SUBITO” - DONATELLA RETTORE, ANCORA IN OSPEDALE DOPO IL NUOVO INTERVENTO PER L’ASPORTAZIONE DI UN TUMORE, PROVA A RASSICURARE I FAN - LA VENIER: ‘TE VOIO BEN’ - MAURO CORUZZI: “NON STA BENE, LE MANDO UN ABBRACCIO”

Qualche tempo fa Donatella Rettore ha fatto sapere di doversi sottoporre a un nuovo intervento per l’asportazione di un tumore. Un’operazione che, come ha fatto sapere la stessa cantante (rigorosamente nel suo stile) dal social, è andata bene.

Donatella ha voluto rassicurare tutti i suoi fan con un post su instagram. L'operazione era complicata anche per via dell'emergenza coronavirus e le varie conseguenza che ha portato con se: “Mi hanno detto che non moriro' ... almeno non subito??? quella battaglia l'abbiamo vinta . grazie al doctor Mora e al suo team , che non smettero' mai di ringraziare.

Non è stato facile , perché eravamo circondati da un'altra guerra ! grazie al dottor avventi , sempre premuroso e rassicurante ! allo iov tutto , vi voglio bene e sempre riconoscente :-) #rettore”. Naturalmente la notizia ha avuto un’accoglienza calorosa, con like e commenti entusiasti anche di amici vip come Mara Venier con un “Te voio ben ?”

Mauro Coruzzi è stato ospite dell’ultima puntata di Italia Sì, il programma di Rai1 condotto da Marco Liorni, e ha colto l’occasione per salutare l’amica Donatella rettore che si trova ancora ricoverata in ospedale. La cantante si era recentemente sottoposta ad un intervento chirurgico ma, come ha fatto sapere Coruzzi, ancora adesso non sta bene. “Ma il coronavirus non c’entra”, ha tenuto a precisare. “Non sta bene, in questo momento si trova in ospedale. Voglio mandare un abbraccio a Donatella”.

Il 14 marzo scorso era stata la stessa Rettore in un post su Instagram a raccontare quanto sta vivendo: “Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov, Istituto oncologico veneto, ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e … non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta – aveva rivelato -. Ciao a tutti vi voglio bene. abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora é già scosso di suo”. Tantissimi i messaggi d’affetto dei fan a quel suo primo post e anche a quelli successivi, in cui l’artista mostra i suoi amati cani spiegando che le danno grande forza in questi momenti difficili.

