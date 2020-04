“MI MANCA IL CA**O, È MOLTO DURA” - LA QUARANTENA DI MARTINA SMERALDI, NUOVA STELLINA DELL’HARD: “MI MASTURBO MOLTO. A CASA HO MOLTI VIBRATORI, PREFERISCO QUELLI DI GRANDI DIMENSIONI - SONO COI MIEI IN SARDEGNA, MA NON PARLIAMO MAI DELLA MIA CARRIERA - QUANDO ESCO LA PRIMA COSA CHE FACCIO È UNA GANG BANG, PIÙ UOMINI CI SONO MEGLIO È…” - FOTOGALLERY PEPERINA

Da “la Zanzara - Radio 24”

max felicitas martina smeraldi tw

“Sono tornata in Sardegna per passare la quarantena con la mia famiglia. Ci siamo un po' riconciliati e sono molto contenta. Hanno accettato tutto quello che faccio. Certo, quando siamo insieme a tavola evitiamo il discorso, non parliamo della ma carriera hard”. Martina Smeraldi, 20enne giovanissima nuova stella dell’hard cagliaritana, racconta a La Zanzara su Radio 24 come sta trascorrendo questo periodo di clausura. Come fai adesso? Ti manca molto il cazzo? Hai sempre detto che non ne potevi fare a meno: “Sì, è molto dura devo dire. Ovviamente ci sono alternative, faccio da sola in camera mia”.

martina smeraldi in azione 9

Finora quante scene hai girato?: “Una quarantina in tutto. L’ultima l’ho fatta a Barcellona prima della quarantena, perché appena la situazione è diventata tragica sono subito partita, sono tornata in Sardegna. Ho lavorato con un ragazzo che si chiama Jordy, che è un ragazzo molto famoso nell’ambiente. Era una scena con lui all’aperto, in un parco, è molto dotato”.

martina smeraldi in azione 8

Dunque l’ultimo pisello che hai visto è quello di Jordi?: “Si. Prima ero a Budapest con Rocco. Tre settimane fa ormai, forse di più”. Ti masturbi molto in questo periodo?: “Si, ho tantissimi giocattoli. Li tengo belli nascosti, mica li lascio in giro. Preferisco quelli di grandi dimensioni, anche se di recente ne ho comparto uno che stimola il clitoride…”. “Adesso – aggiunge - sto aprendo il mio onlyfans in cui metterò dei contenuti ovviamente amatoriali che faccio da sola, con i miei giocattoli, o magari video di masturbazioni mentre sono in doccia. Vediamo”. Qual è la prima scena hard che vorresti fare quando si ricomincerà a girare?: “Una gang bang. Subito. E più uomini ci sono meglio è”

