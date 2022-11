FUORI DI TETTA! - INCIDENTE HOT PER PATRIZIA ROSSETTI AL "GRANDE FRATELLO VIP": LA CONDUTTRICE GIOCA CON GLI ALTRI CONCORRENTI A "OBBLIGO O VERITÀ" E SI SPOGLIA PER SCAMBIARSI I VESTITI CON ALBERTO DE PISIS. PECCATO CHE NON AVESSE IL REGGISENO! E COSÌ IL SUO PROSPEROSO SENO VOLTEGGIA TRA LO SGUARDO STUPITO DEGLI ALTRI TELE-RECLUSI - LE TELECAMERE NON HANNO CENSURATO LA SCENA E HANNO INQUADRATO TUTTO (ERA PREVISTO DAL COPIONE O ERA UN FUORI PROGRAMMA?)… - VIDEO