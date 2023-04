1 apr 2023 19:49

“LA MIA PRIMA VOLTA È STATA CON UNA DONNA. POI HO CAMBIATO MENÙ” – LA RIVELAZIONE DI ANTONINO SPADACCINO, CANTANTE DICHIARATAMENTE GAIO, A “CIAO MASCHIO”: “VOLEVO PROVARE PER CAPIRE… IO HO SEMPRE SAPUTO CIÒ CHE MI PIACEVA PERÒ C’ERA DEL SENTIMENTO - NON HO DETTO NIENTE AI MIEI GENITORI PERCHÉ ERA UN PERIODO IN CUI NON VOLEVO CONFONDERLI” - VIDEO!