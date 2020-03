19 mar 2020 17:49

“IL MIO ESAME ISTOLOGICO NON VA BENE” - DONATELLA RETTORE, OPERATA ALL' ISTITUTO ONCOLOGICO DI VICENZA, DOVRÀ SOTTOPORSI A UN NUOVO INTERVENTO: “MI DEBBONO RIOPERARE E IN FRETTA. IL MIO IN MEZZO A QUESTA BUFERA SARÀ SOLO UN TUONO IN PIÙ”...