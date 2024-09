“CON MIO PADRE NON PARLO DA 8 MESI” - ROSALINDA CELENTANO PARLA DEL SUO (NON) RAPPORTO CON IL PAPÀ ADRIANO – “ERA IL SUO COMPLEANNO, GLI HO FATTO GLI AUGURI E CI SIAMO SCAMBIATI UN SALUTO” – POI RIVELA DI ESSERE SINGLE (“IL MIO CUORE SE LA PASSA BENISSIMO DA SOLO”), PARLA DELL’OMOSESSUALITA’ (“NON CREDO NELLA NECESSITÀ DI INCASELLARE LE PERSONE DENTRO CATEGORIE PREDEFINITE”) E DEL SUO RAPPORTO CON L'ALTRA CUGINA FAMOSA, ALESSANDRA CELENTANO, LA PROF DI "AMICI": “È MOLTO PIÙ SIMPATICA DI QUANTO SEMBRI. MA POTREBBE USARE PAROLE MENO PESANTI”

Rosalinda Celentano non ha mai fatto mistero del suo rapporto complicato con la famiglia e anche in una recente intervista rilasciata ha fatto sapere di essere in qualche modo distaccata anche dal padre Adriano Celentano. Inoltre, nella sua chiacchierata con il magazine, Rosalinda ha parlate anche alla temutissima professoressa di Amici: la cugina Alessandra Celentano.

ROSALINDA CELENTANO

Rosalinda Celentano si è raccontata a Mowmag dove ha spiegato di non sentire papà Adriano Celentano da otto mesi: l'ultimo messaggio risalirebbe al gennaio scorso. L'attrice ha raccontato: «Era il suo compleanno, gli ho fatto gli auguri e ci siamo scambiati un saluto». La giornalista prova a indagare sul rapporto ma Rosalinda taglia la conversazione sul nascere e conclude dicendo: «Preferirei non soffermarmi su questo».

A proposito di famiglia, l'attrice parla anche della cugina Alessandra Celentano, maestra di danza ad Amici: «Alessandra è molto più simpatica di quanto sembri, anche se sul lavoro deve essere inflessibile. Certo, potrebbe usare parole meno pesanti».

Rosalinda Celentano ha parlato anche d'amore spiegando che, al momento, «Il mio cuore se la passa benissimo da solo». Inoltre, sull'omosessualità ha detto: «Non credo nella necessità di incasellare le persone dentro categorie predefinite. Ritengo che l'amore non conosca confini di genere. Un uomo può innamorarsi di una uomo così come di una donna, e lo stesso vale per una donna. Non c'è alcuna differenza. Se poi qualcuno vuole etichettarmi come una donna omosessuale, è affar suo».

