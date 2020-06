“MOANA? COME ATTRICE PORNO NON VALEVA NULLA”

Da La Zanzara – Radio 24

mario salieri

“Moana Pozzi? E’ l’attrice porno che mi ha deluso di più. Era una donna estremamente intelligente, estremamente piacevole, con cui si conversava che era una meraviglia, ma sul set per le scene di sesso era una statua, una cosa veramente indescrivibile. Per riuscire a tirar fuori qualche emozione, bisognava lavorarci tantissimo. Come attrice a mio avviso non valeva nulla. Era però dotata di grande intelligenza e capacità comunicative”. Lo dice Mario Salieri, uno dei registi storici dell’hard, a La Zanzara su Radio 24.

Salieri parla poi della causa in tribunale che l’ha visto contrapposto (e vincente) al cronista napoletano Raffaele Auriemma (che lo ha querelato per aver inserito una sua telecronaca all’interno di un film hard): “Auriemma sapeva benissimo che si trattava di un film porno. Il problema è questo: Auriemma nasce come commentatore sportivo per piccole radio e tv locali. Gode di una certa notorietà in Campania per le sue frasi celebri tipo ‘si gonfia la rete’. E’ molto bravo.

moana pozzi

Per questo motivo nel 2005 quando io realizzai questa mia serie che si intitolava Salieri football, decisi di fargli commentare un torneo. Attraverso amici in comune lo contattai, facemmo un accordo economicamente parlando e lui fece la telecronaca, all’epoca 500 euro. Fece la telecronaca, anche molto bene devo dire, firmò la liberatoria e fu pagato con regolare assegno”. Ma sei sicuro che sapesse che poi sarebbe stato inserito all’interno di un porno?: “Ma certo che sapeva. A parte che mi venne presentato da amici in comune, io nel 2005 ero conosciuto a Napoli anche dai bambini di dieci anni. C’era stata una rete locale, Tele Capri, che praticamente trasmetteva tutti i miei film nella versione erotica.

mario salieri aberrazioni sessuali

Tra l’altro lui, oltre a sapere benissimo chi fossi, mi fece anche complimenti in merito al mio lavoro. Fu una collaborazione del tutto normale”. Adesso, dopo essere stato scagionato, vuoi addirittura fargli causa: “Questo è fuori discussione. Questo signore mi ha infangato. Ha cominciato a rilasciare dichiarazioni di truffa, cioè che io lo avrei truffato, che gli ho nascosto...come se io avessi bisogno di Auriemma per vendere i miei film.

Come se Auriemma fosse Moana Pozzi. E’ una cosa incredibile”. Quanti soldi gli vuoi chiedere?: “Questo lo stabilirà il mio avvocato. Comunque è una cifra importante, sicuramente più di 50mila euro. Lui ha rilasciato delle dichiarazioni molto serie, le trovi anche in rete, che hanno infangato la mia persona”.

moana pozzi

Ma se tu oggi dovessi fare un film porno sul calcio chi prenderesti come protagonisti?: “Tu parli con una persona che non ha il calcio fra gli sport preferiti. Comunque certamente Cristiano Ronaldo è un bel personaggio che potrebbe suscitare l’attenzione femminile. Un grande chiavatore? Probabilmente si”.

Sono curioso di sapere che fine hanno fatto alcuni tuoi attori, per esempio Joe Calzone della serie Concetta Licata: “Quello pseudonimo glielo diedi io, perché durante la produzione di un video intitolato Sceneggiata napoletana, lo portai per la prima volta a mangiare una pizza. Lui è francese. Ebbene, in quell’occasione si mangiò quattro calzoni napoletani, una cosa assolutamente indecente.

moana pozzi 7

Da lì nacque il soprannome calzone. Adesso vive a Budapest, e si occupa di ristrutturazioni immobiliari. Si è ritirato dal porno da almeno 10 anni”. E Roberto Malone?: “Ha un ristorantino a Cannes, dove vive insieme alla sua compagna Eva. Lui si è ritirato, ma fino ad un certo punto. Se qualcuno lo chiama va a girare. A girare non si crea problemi. Però la sua occupazione principale è questa trattoria a Cannes”.

mario salieri mario salieri moana pozzi