21 ott 2020 16:05

“LA MORTE DI MIA SORELLA MI HA CAMBIATA, ANCHE PER QUESTO HO LASCIATO IL CALCIO” – ILARIA D’AMICO RACCONTA IL DRAMMA FAMILIARE A “F” – “CATIA AVEVA 12 ANNI PIÙ DI ME E SE N’È ANDATA IN POCHI MESI. UN TUMORE BRUTTO NELL’AREA DELL’INTESTINO. IO ERO CON LEI” – "QUANDO GIRAVO CON LEI PER OSPEDALI HO SENTITO L‘URGENZA DI OCCUPARMI DI TEMI DI SERVIZIO, DI TORNARE A RACCONTARE COSA SIAMO OGGI..."