“LA MURGIA NON VA PIÙ CHIAMATA IN TV. E’ UNA CATTIVA MAESTRA, È PERICOLOSA E PUÒ TROVARE QUALCHE COGLIONE CHE LA SEGUE” - IL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, RICCARDO DE CORATO, SI SCAGLIA CONTRO LA SCRITTRICE MICHELA MURGIA CHE AVEVA PARAGONATO LA MELONI ALLA CAMORRA – “DICE CAZZATE. LA VIOLENZA È NATA IN QUESTO PAESE DA APPELLI DI INTELLETTUALI, PROPRIO COME QUESTA"

Da La Zanzara – Radio 24

michela murgia

Il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Affari Costituzionali, Riccardo de Corato, si scaglia contro la scrittrice Michela Murgia dopo le sue dichiarazioni sul Premier Meloni e lancia un appello per non invitarla più nelle trasmissioni televisive.

A La Zanzara su Radio 24, De Corato attacca: "Una che istiga in quella maniera non va più chiamata in tv. Non si può dire che il Presidente del Consiglio è camorrista. So come nascono gli episodi di violenza, è una cattiva maestra, non va invitata a sentenziare davanti a milioni di persone"

"Se una dice cazzate - continua De Corato a La Zanzara - e le dice in quella maniera è pericolosa. Puoi trovare un coglione che la segue. Sottovalutate i cretini che sono tanti e pericolosi. La violenza è nata in questo paese da appelli di intellettuali, proprio come questa".

"In Rai? Il mio appello è per tutte le tv - conclude De Corato - a maggior ragione non va invitata sui canali del servizio pubblico. Non dovrebbero invitarla, non è in grado di gestire quello che dice”.

riccardo de corato 1 riccardo de corato meloni