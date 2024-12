Da ilmessaggero.it

Elena Sofia Ricci è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, il celebre programma di Rai2. L'attrice, nella sua intervista, ha riportato sotto i riflettori una vicenda personale che per anni ha alimentato curiosità e gossip. Si tratta del tradimento del suo ex marito, Luca Damiani, con l'attrice Nancy Brilli, all’epoca amica della Ricci.

Il matrimonio con Luca Damiani

I due si erano sposati nel 1991, ma il matrimonio ebbe vita breve. La rottura non fu provocata dal tradimento ma, come confermato durante l'intervista a Belve, Nancy Brilli andò a inserirsi in un contesto di crisi già esistente.

Elena Sofia Ricci a Belve: il racconto del tradimento

Elena Sofia Ricci, durante la sua intervista a Belve, ha condiviso dettagli inediti sulla fine del suo matrimonio con Luca Damiani. Ha raccontato che, in un periodo di crisi coniugale, Nancy Brilli, che considerava un’amica, si confidava con lei riguardo ai propri problemi sentimentali, mentre intratteneva una relazione con Damiani. Proprio questo doppio gioco l'ha profondamente ferita, non tanto per il tradimento in sé, ma per la falsità che ha percepito:

«C'è una cosa che mi ha fatto male e mi è dispiaciuta. Non tanto che lei avesse una relazione con mio marito, è umano ci può essere. Quello che mi è dispiaciuto è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla, io ero in crisi con mio marito, lei era in crisi con il suo ex. Ha fatto tutto questo teatro e poi andava da mio marito. Mi ha fatto male la cena, il teatro».

Anche Nancy Brilli ha avuto modo di parlare di questa vicenda a Belve, nella precedente edizione. L'attrice aveva ammesso che la relazione con Damiani era iniziata quando il matrimonio con Elena Sofia Ricci era già in crisi ma avea voluto fare chiarezza, sottolineando che lei e Ricci non erano «migliori amiche» e che il legame tra loro era stato sovrastimato dal pubblico. Nonostante ciò, ha riconosciuto il dolore causato e ha dichiarato di aver chiesto scusa a Elena Sofia Ricci, un gesto che ha permesso di alleviare, almeno in parte, le tensioni tra le due. Scuse confermate da Elena Sofia: «Non siamo amiche, ma abbiamo chiarito».

La vendetta di Elena Sofia Ricci

«Qual è la belvata che rivedica?», chiede Francesca Fagnani con una delle domande che fanno parte del format di Belve.

E la risposta di Elena Sofia Ricci è tutta per Nancy Brilli. L'attrice ha raccontato che quando ha vestito per la prima volta i panni di suor Angela nella fiction "Che Dio ci aiuti" si trovava in attesa dell'inizio delle riprese e nel suo camerino la tv era accesa. In onda, un'intervista alla rivale, che confessava un desiderio nascosto: interpretare il ruolo di una suora. «E io tutta vestita da suora ho fatto tiè beccati questa, tu mi hai fregato il marito e io ti ho fregato la parte», una piccola soddisfazione per Ricci.

Chi è Luca Damiani

Al centro di questa vicenda troviamo Luca Damiani, attore, regista e doppiatore italiano. Conosciuto per il suo lavoro nel teatro e nel doppiaggio, Damiani è stato il primo marito di Elena Sofia Ricci. Il loro matrimonio negli anni Novanta è stato al centro dell’attenzione per la grande notorietà di entrambi, ma anche per le vicende personali che lo hanno caratterizzato. La relazione di Damiani con Nancy Brilli è stata una delle ragioni della rottura con la Ricci. Dopo la separazione, Damiani ha continuato la sua carriera artistica, mantenendo però una certa riservatezza sulla sua vita privata.

